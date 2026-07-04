Oberbrombach
Motorradunfall auf der B 41
Symbolbild

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dpa

Am Samstag, 04.07.2026 gegen 14:40 Uhr, kam es auf der B41 zwischen der Ortslagen Oberbrombach und Rötsweiler-Nockenthal zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.


Die Fahrerin eines Kraftrades verlor kurzzeitig die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt.
Für die Dauer der Unfallaufnahme war ein Teil der Fahrbahn gesperrt.
Die Motorradfahrerin wurde nach einer medizinischen Erstversorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
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Telefon: 06782/991-0
pibirkenfeld@polizei.rlp.de


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