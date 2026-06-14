Motorradkontrolle





Hier lag der Schwerpunkt der Kontrolltätigkeit auf dem motorisierten Zweiradverkehr.



Insgesamt wurden 64 Motorräder und deren Fahrzeugführer und Fahrzeugführerinnen überprüft; es wurden erfreulicherweise nur wenige und kleinere Beanstandungen festgestellt.



Es kam zur Aussprache von sechs Verwarnungen wegen geringfügiger Ordnungswidrigkeiten und dem Ausstellen von vier Mängelberichten wegen kleinerer Mängel an den Fahrzeugen.



Die Kontrolle kam sowohl bei den kontrollierten Fahrern und Fahrerinnen, als auch bei den Anwohnern und Anwohnerinnen positiv an. Es ergaben sich zahlreiche gute Gespräche mit den Beamtinnen und Beamten.



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