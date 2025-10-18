Motorradfahrer stürzt wegen Ölspur

Ursächlich für den Sturz dürfte eine auf der Fahrbahn festgestellte Ölspur gewesen sein.
Das Motorrad prallte hierbei in einen entgegenkommenden PKW.
Der Verursacher der Ölspur ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die am 18.10.2025 auf der B327 in Fahrtrichtung Hermeskeil ein Fahrzeug mit Ölverlust festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hermeskeil zu melden. Sie Straßenmeisterei Hermeskeil hat die Gefahrenstelle bereinigt und eine entsprechende Beschilderung vorgenommen.
