Motorradfahrer gefährdet Verkehrsteilnehmer auf der B51 - Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 15.05.2025 zwischen 16:35 und 16:50 Uhr kam es auf der B51 zwischen Saarburg und Konz-Könen laut Zeugenaussagen zu mehreren gefährlichen Überholmanövern durch die Führerin oder den Führer eines Motorrads.

So sei es zu Überholvorgängen trotz Gegenverkehrs und trotz angeordneten Überholverbots gekommen. Zudem seien mehrere überholte Verkehrsteilnehmer beim Wiedereinscheren geschnitten worden. In einem Fall auf Höhe des Tobiashauses bei Ayl soll es zum Kontakt mit einem anderen Fahrzeug gekommen sein.



Durch die Polizeiinspektion Saarburg wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den unbekannten Fahrer bzw. die unbekannte Fahrerin eingeleitet. Zeugen, insbesondere der Führer des ggf. beschädigten Fahrzeugs, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg unter 06581 9155-0 zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell