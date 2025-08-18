Motorradfahren mit der Polizei und Fahrlehrern





Diese startete um 9 Uhr im Industriegebiet in Nerdlen im Dienstgebiet der Polizei Daun.

Dort wurden durch die Fahrschullehrer der ortsansässigen Fahrschulen für die über 50 Teilnehmenden aller Altersgruppen Fahrtrainings angeboten.

Die Trainingsangebote reichten vom Slalom-Fahren, über Anfahren im Berg bis hin zu Bremsübungen.

Um 11.30 Uhr ging es dann in geführten Gruppen von Nerdlen über kleine verwunschene Sträßchen und Ortschaften zur Bundeswehrkaserne in Cochem-Brauheck.



Nach einer Stärkung der Teilnehmer mit Currywurst und Pommes, fand dort der zweite Teil der Präventionsveranstaltung statt.

Das Polizeipräsidium Koblenz präsentierte vor Ort Motorräder, die im Rahmen eines illegalen Rennens sichergestellt wurden. Ein Beamter erklärte den interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern, welche Veränderungen an den Motorrädern zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten.



Anschließend fand, unter der Moderation der Hochschule der Polizei eine Vorführung der Kradstaffel der Polizei statt.

Eindrucksvoll stellten die Kradfahrer unter dem Staunen der Teilnehmenden ihr Können, unter anderem durch Darbietungen verschiedener Fahrtechniken, unter Beweis.



Nach der Vorführung, konnten die Teilnehmendem ihr Wissen zu erste Hilfe Maßnahmen bei verunfallten Kradfahrern auffrischen und erweitern und ein Polizeiseelsorger hielt einen kleinen Vortrag zum Thema Motorrad und Ethik und bot im Anschluss eine Motorradsegnung an.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle

Telefon: 0651 983 40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell