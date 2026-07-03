Motorrad kollidiert mit Fahrzeug - 21- jähriger schwer verletzt

Während eines Überholvorgangs übersah er den vor ihm abbiegenden PKW und konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, so dass ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden konnte. Er wurde vom Motorrad geschleudert und schwer verletzt. Mittels Luftrettung wurde er in ein Krankenhaus geflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme waren verkehrsregelnde Maßnahmen notwendig. Die Straße war ca. 1 Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.



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