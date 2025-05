Motocrossfahrer entzieht sich einer Verkehrskontrolle

Das Fahrzeug wurde durch eine augenscheinlich männliche Person geführt.



Die Streife beabsichtigte den Fahrzeugführer zu kontrollieren. Dieser missachtete die Anhaltezeichen und entzog sich der Kontrolle.



Die Verfolgung führte über die Bahnhofstraße, den Gerberweg bis in die Prümtalstraße. An einem Waldweg an der Kreisstraße 164 musste die Verfolgung abgebrochen werden.



Es handelte sich um eine schwarze Crossmaschine. Der Fahrzeugführer war schwarz gekleidet und trug einen schwarzen Turnbeutel auf dem Rücken.



Seitens der Polizeiinspektion Prüm wurde ein Strafverfahren gegen den bislang noch unbekannten Fahrzeugführer eingeleitet.



Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des Motorradfahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



