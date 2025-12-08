Möglicher Unfall unter Alkoholeinfluss, Zeugen gesucht!

Am Morgen des 04.12.2025 konnte durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bitburg ein augenscheinlicher Pannen-Pkw auf der B51 bei Bitburg, kurz vor der Abfahrt zur Saarstraße, festgestellt werden.

Bei näherer Inaugenscheinnahme dieses Pkw konnten diverse Unfallschäden ausgemacht werden, bei welchen es sich möglicherweise um "frische" Unfallschäden handeln könnte. Weiterhin konnte beim Fahrzeugführer, welcher sich am Pkw befand, eine Alkoholisierung festgestellt werden. Diesbezüglich wurde ein Strafverfahren eröffnet, eine Blutprobenentnahme durchgeführt und die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bezüglich einer auffälligen Fahrweise eines silbernen Ford S-Max oder eines Unfallgeschehens mit einem solchen Pkw am Abend des 03.12.2025 bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.



