mögliche Verkehrsunfallflucht festgestellt





Hier konnte sie beobachten, wie ein Personenkraftwagen der Marke Hyundai Ioniq gegen die Fahrzeugseite eines im dortigen Bereich abgestellten schwarzen Kleinwagens, vermutlich VW Golf oder Polo stieß.



Der Fahrzeugführer des Hyundai setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um den möglicherweise entstandenen Schaden zu kümmern.



Bisher kam es zu keiner Schadensmeldung des etwaigen geschädigten Besitzers des Kleinwagens.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.



