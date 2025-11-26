Mögliche Verkehrsunfallflucht auf der L 159 zwischen Bruchweiler und Hinzerath

Ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer sei hinter einem weißen Transporter gefahren, welcher vermutlich zum Überholen über die Mittellinie auf die linke Fahrspur fuhr. Hierbei kam dem Transporter ein weiterer Transporter entgegen, wobei es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen gekommen sei. Zu dem entgegenkommenden Transporter liegen zum aktuellen Zeitpunkt keine Erkenntnisse vor.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.



