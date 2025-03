mögliche Straßenverkehrsgefährdung durch Flucht vor Verkehrskontrolle - Zeugen gesucht

Am heutigen Donnerstagabend (21:19 Uhr) beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bitburg einen PKW in der Denkmalstraße zu kontrollieren.



Als der Fahrzeugführer den hinter ihm wendenden Funkstreifenwagen erkannte, beschleunigte dieser unmittelbar stark über die rote Ampel in die Dauner Straße und anschließend in die Burbetstraße.

Aufgrund der sehr hohen Geschwindigkeit in der Burbetstraße riss der Sichtkontakt zum Fahrzeug vor der Einmündung zum Messenweg ab.



Der mutmaßliche 37-jährige Fahrzeugführer konnte ca. 20 Minuten später ohne das Fahrzeug im Nahbereich festgestellt werden.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren nach §315d STGB (verbotene Kraftfahrzeugrennen) eingeleitet. Da sich zusätzlich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel ergaben, wurde eine Blutprobe entnommen.



Die Polizeiinspektion Bitburg bittet Zeugen, welche den flüchtenden PKW gegen 21:20 Uhr im Bereich Dauner Straße/ Burbetstraße und Messenweg wahrgenommen haben, sich unter der 06561-96850 zu melden.

Insbesondere werden auch Personen gesucht, welche durch das Fahrverhalten gefährdet wurden.



