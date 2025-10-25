mögliche Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Im Tatzeitraum 23.10.2025, 23:55 Uhr bis 24.10.2025, 14:00 Uhr wurde ein Kraftfahrzeug der Marke Mercedes-Benz, welches in der Moselstraße 6 in Platten ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt war, im Bereich der Heckscheibe, möglicherweise durch Einschlagen beschädigt.





Die Scheibe fiel letztlich vollends heraus. Im Inneren des Fahrzeuges wurde nichts entwendet.



Durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde der Tatort entsprechend aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.



