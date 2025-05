Mögliche Gefährdung Unbeteiligter bei Verfolgungsfahrt

Im Rahmen der anschließenden Verfolgung, welche von Kahren über Körrig wiederum nach Kahren und in das Stadtgebiet von Saarburg führte, wurden durch den Flüchtigen mehrere Pkw überholt und eventuell gefährdet. Der Flüchtige wurde in Saarburg gestellt, gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Fahrer der überholten Fahrzeuge werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen.



Polizeipräsidium Trier

Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

Tel. 06581-91550

E-Mail: pisaarburg.wache@polizei.rlp.de





