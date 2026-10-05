Mobiltelefon eines kleinen Jungen mutwillig zerstört

Ein scheinbar alkoholisierter Mann riss einem 12-jährigen Jungen das Smartphone aus der Hand und warf es mehrfach auf den Boden. Anschließend flüchtete der Mann fußläufig in Richtung Lidl. Der Täter ist laut Angaben des Geschädigten circa 180cm groß, ist zwischen 35-45 Jahre alt, südländischer Phänotyp, hatte zum Tatzeitpunkt einen schwarzen buschigen Bart, trug ein schwarzes T-Shirt und eine dunkelblaue Jeans.
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Ein scheinbar alkoholisierter Mann riss einem 12-jährigen Jungen das Smartphone aus der Hand und warf es mehrfach auf den Boden. Anschließend flüchtete der Mann fußläufig in Richtung Lidl. Der Täter ist laut Angaben des Geschädigten circa 180cm groß, ist zwischen 35-45 Jahre alt, südländischer Phänotyp, hatte zum Tatzeitpunkt einen schwarzen buschigen Bart, trug ein schwarzes T-Shirt und eine dunkelblaue Jeans.