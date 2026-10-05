Mobiltelefon eines kleinen Jungen mutwillig zerstört

Am 01.10.2026 gegen 11:30 Uhr kam es in der Ortslage Birkenfeld im Bereich des Zebrastreifens zwischen der Penny Filiale und dem Deichmann zu einer Sachbeschädigung von einem Smartphone.

Ein scheinbar alkoholisierter Mann riss einem 12-jährigen Jungen das Smartphone aus der Hand und warf es mehrfach auf den Boden. Anschließend flüchtete der Mann fußläufig in Richtung Lidl. Der Täter ist laut Angaben des Geschädigten circa 180cm groß, ist zwischen 35-45 Jahre alt, südländischer Phänotyp, hatte zum Tatzeitpunkt einen schwarzen buschigen Bart, trug ein schwarzes T-Shirt und eine dunkelblaue Jeans.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

PI Birkenfeld

Wasserschieder Straße 33

55765 Birkenfeld

Tel.: 06782-9910

pibirkenfeld@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell