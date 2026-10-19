mobile Verkehrskontrollen

Am Abend beziehungsweise in der Nacht vom 18. auf den 19.10.2026 zwischen 23:00 Uhr und 02:00 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Verkehrskontrollen im Dienstgebiet durch.





Es wurde eine mittlere zweistellige Anzahl von Fahrzeugen und deren Fahrzeugführer und -führerinnen kontrolliert.



Es wurden insgesamt sechs Verwarnungen wegen geringfügigen Verstößen nach den Regeln des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs ausgesprochen.



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