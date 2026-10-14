mobile und stationäre Verkehrskontrollen

Salmtal, Landscheid (ots) -



Am 13. / 14.10.2026 zwischen 21:30 Uhr und 04:00 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich gemeinsam mit benachbarten Dienststellen mehrere sowohl stationäre, als auch mobile Personen- und Fahrzeugkontrollen mit Schwerpunkt in Salmtal und Landscheid durch.



Es wurden insgesamt mehr als 40 Fahrzeuge und mehr als 45 Personen kontrolliert.



Erfreulicher Weise wurden nur geringfügige Ordnungswidrigkeiten im einstelligen Bereich festgestellt, welche durch Ahndung nach den Vorgaben des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs vor Ort erledigt werden konnten.



Die Kontrolltätigkeit und die polizeiliche Präsenz wurden durch die kontrollierten Personen im Rahmen von Gesprächen als positiv bewertet.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell