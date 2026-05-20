Schönecken
Mit am Start
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am Pfingstmontag wird traditionell im Nimstal geradelt.

Nim(m)s Rad geht in eine neue Runde.

Dieses Jahr sind zwei Einstellungsberaterinnen der PI Prüm mit am Start.

In Schönecken, direkt beim Forum im Flecken, erwartet alle interessierten jungen Menschen ein umfangreiches, ehrliches und kompetentes Informationsangebot zu Einstellungsvoraussetzungen, zum polizeilichen Fachhochschulstudium und zur beruflichen Verwendungsbreite im rheinland-pfälzischen Polizeidienst.

Save the date:

Pfingstmontag, 25.05.2026, von 10 bis 17 Uhr beim FiF in Schönecken!

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Polizeinspektion Prüm


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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