Schweich
Mission 110 in Schweich - Jetzt noch Plätze sichern!
Symbolbild
dpa

Die Polizeiinspektion Schweich lädt im Rahmen der landesweiten Aktionswoche zur Veranstaltung Mission 110 ein. Am 14. April ab 16:00 Uhr erhalten Interessierte spannende Einblicke in den Polizeialltag, lernen Ausrüstung und Fahrzeuge kennen und können sich in Workshops gezielt über den Polizeiberuf informieren oder auf das Bewerbungsverfahren vorbereiten.

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Schweich (ots) -

Die Polizeiinspektion Schweich lädt im Rahmen der landesweiten Aktionswoche zur Veranstaltung Mission 110 ein . Am 14. April ab 16:00 Uhr erhalten Interessierte spannende Einblicke in den Polizeialltag, lernen Ausrüstung und Fahrzeuge kennen und können sich in Workshops gezielt über den Polizeiberuf informieren oder auf das Bewerbungsverfahren vorbereiten.
Anmeldung per Mail: pischweich.einstellungsberatung@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Stefan-Andres-Straße 8
54338 Schweich
Telefon 06502 9157-0
Telefax 06502 9157-50
pischweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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