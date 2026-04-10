Mission 110 in Schweich - Jetzt noch Plätze sichern!

Die Polizeiinspektion Schweich lädt im Rahmen der landesweiten Aktionswoche zur Veranstaltung Mission 110 ein. Am 14. April ab 16:00 Uhr erhalten Interessierte spannende Einblicke in den Polizeialltag, lernen Ausrüstung und Fahrzeuge kennen und können sich in Workshops gezielt über den Polizeiberuf informieren oder auf das Bewerbungsverfahren vorbereiten.

Schweich (ots) -



Die Polizeiinspektion Schweich lädt im Rahmen der landesweiten Aktionswoche zur Veranstaltung Mission 110 ein . Am 14. April ab 16:00 Uhr erhalten Interessierte spannende Einblicke in den Polizeialltag, lernen Ausrüstung und Fahrzeuge kennen und können sich in Workshops gezielt über den Polizeiberuf informieren oder auf das Bewerbungsverfahren vorbereiten.

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