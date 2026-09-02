Missbrauch von Notrufen - Ermittlungen nach gemeldetem Scheunenbrand in Reuth





Im Rahmen der Überprüfung konnte kein Brand festgestellt werden. Es ergaben sich Hinweise, dass der Notruf missbräuchlich abgesetzt wurde.



Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Reuth, Jünkerath, Olzheim, Schönfeld, Ormont und Stadtkyll mit ca. 40 Einsatzkräften, 6 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Prüm. Diese hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Anrufer erwartet ein Strafverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen.



Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Notruf ausschließlich für tatsächliche Not- und Gefahrenlagen vorgesehen ist. Durch bewusst falsche Notrufmeldungen werden Einsatzkräfte gebunden, die für echte Notlagen dringend benötigt werden.



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Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de



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