Reuth
Missbrauch von Notrufen - Ermittlungen nach gemeldetem Scheunenbrand in Reuth
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Mittwoch, den 02.09.2026 wurde über den Notruf der Rettungsleitstelle ein Scheunenbrand in Reuth gemeldet.

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Im Rahmen der Überprüfung konnte kein Brand festgestellt werden. Es ergaben sich Hinweise, dass der Notruf missbräuchlich abgesetzt wurde.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Reuth, Jünkerath, Olzheim, Schönfeld, Ormont und Stadtkyll mit ca. 40 Einsatzkräften, 6 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Prüm. Diese hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Anrufer erwartet ein Strafverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Notruf ausschließlich für tatsächliche Not- und Gefahrenlagen vorgesehen ist. Durch bewusst falsche Notrufmeldungen werden Einsatzkräfte gebunden, die für echte Notlagen dringend benötigt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

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