Messerattacke in Daun

Am 27.01.2025 gegen 19:00 Uhr kam es zu einer Messerattacke in Daun.

Dabei verletzte der 33 - jährige Angreifer eine männliche Person mit einem Messer lebensbedrohlich. Nur durch das beherzte Eingreifen eines Zeugen konnte der Täter gestoppt werden.



Noch vor Ort konnte der Tatverdächtige durch die Beamten der Polizeiinspektion in Daun vorläufig festgenommen werden. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus nach Trier verbracht und befindet sich nach derzeitigem Stand in akuter Lebensgefahr.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell