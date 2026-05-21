Zwischen Mitternacht und 2:30 Uhr überdeckten die Täter erst die Überwachungskameras des Hauses mit Mülltüten und entwendeten anschließend das Fahrzeug aus der Einfahrt.
Wer hat in diesem Zeitraum etwas gehört oder beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43390 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier
Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell
Mercedes G-Klasse AMG gestohlen
Zwischen Mitternacht und 2:30 Uhr überdeckten die Täter erst die Überwachungskameras des Hauses mit Mülltüten und entwendeten anschließend das Fahrzeug aus der Einfahrt.