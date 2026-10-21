Mehring - Verkehrsunfallflucht auf der K85 bei Neu-Mehring



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die K85 entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung L150. Dabei touchierte er den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkw, dessen Fahrer die Straße ordnungsgemäß befuhr. Anschließend entfernte sich der Unfallbeteiligte unerlaubt von der Unfallstelle.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kleintransporter mit luxemburgischen Kennzeichen gehandelt haben.



Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502/9157-0 oder per E-Mail pischweich.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



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