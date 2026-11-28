Bereits an insgesamt fünf unterschiedlichen Tagen kam es in der Alftalstraße im Wittlicher Stadtteil Dorf zu Diebstählen aus einem am Straßenrand auf Vertrauensbasis betriebenen Selbstbedienungsladen.

Erstmals ereignete sich ein solcher Diebstahl Anfang September 2026. Die bislang letzte Tat fand in der Nacht von Montag, 23.11.2026, auf Dienstag, 24.11.2026, statt.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete ein bislang unbekannter Täter bei jeder der fünf Taten jeweils zwei Gläser Honig im Wert von je 7 Euro.

Die Polizei Wittlich bittet Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Täterhinweise abgegeben können, sich telefonisch unter 06571-9260 oder per E-Mail an piwittlich@polizei.rlp.de zu melden.



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