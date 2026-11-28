Erstmals ereignete sich ein solcher Diebstahl Anfang September 2026. Die bislang letzte Tat fand in der Nacht von Montag, 23.11.2026, auf Dienstag, 24.11.2026, statt.
Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete ein bislang unbekannter Täter bei jeder der fünf Taten jeweils zwei Gläser Honig im Wert von je 7 Euro.
Die Polizei Wittlich bittet Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Täterhinweise abgegeben können, sich telefonisch unter 06571-9260 oder per E-Mail an piwittlich@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Erstmals ereignete sich ein solcher Diebstahl Anfang September 2026. Die bislang letzte Tat fand in der Nacht von Montag, 23.11.2026, auf Dienstag, 24.11.2026, statt.