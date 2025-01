Mehrere Wohnwagen aufgebrochen

Am Mittwoch, 22. Januar, zwischen 1:27 Uhr und 2:32 Uhr, begab sich mindestens ein unbekannter Täter auf einen umfriedeten Parkplatz in der Schöndorfer Straße und brach dort drei Wohnwagen und zwei Wohnmobile auf.

Was genau erbeutet wurde, ist bisher noch unklar.



Der Mann trug eine Mütze und Winterjacke und hat einen leichten Bartansatz.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651 983 40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





