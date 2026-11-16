Wittlich
Mehrere Wohnungseinbruchdiebstähle in Bitburg-Stahl
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am gestrigen Nachmittag, dem 15.11.2026, kam es im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr in Bitburg-Stahl zu mehreren Wohnungseinbruchdiebstählen.

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Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch das Aufhebeln von Fenstern Zutritt zu den betroffenen Wohnhäusern. Dabei entwendeten sie Schmuck und Bargeld.
Zeugen, die zu ihrem Wohnhaus zurückkehrten, überraschten zwei männliche Tatverdächtige in einem der betroffenen Objekte. Als diese die Zeugen bemerkten, flüchteten sie zu Fuß in Richtung eines angrenzenden Waldstücks.
Bei den Tatverdächtigen soll es sich um zwei junge Männer im geschätzten Alter zwischen 20 und 30 Jahren gehandelt haben. Beide trugen Handschuhe, Basecaps und Sportschuhe.
Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Kriminalinspektion Wittlich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich
Kriminalinspektion Wittlich
Telefon: 06571-95000
E-Mail: kiwittlich@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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