Mehrere Wohnungseinbruchdiebstähle in Bitburg-Stahl



Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch das Aufhebeln von Fenstern Zutritt zu den betroffenen Wohnhäusern. Dabei entwendeten sie Schmuck und Bargeld.

Zeugen, die zu ihrem Wohnhaus zurückkehrten, überraschten zwei männliche Tatverdächtige in einem der betroffenen Objekte. Als diese die Zeugen bemerkten, flüchteten sie zu Fuß in Richtung eines angrenzenden Waldstücks.

Bei den Tatverdächtigen soll es sich um zwei junge Männer im geschätzten Alter zwischen 20 und 30 Jahren gehandelt haben. Beide trugen Handschuhe, Basecaps und Sportschuhe.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Kriminalinspektion Wittlich zu melden.



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