Mehrere witterungsbedingte Verkehrsunfälle - Polizei Idar-Oberstein gibt Hinweise zum Verhalten bei Schnee





Insgesamt wurden 13 Verkehrsunfälle registriert, die überwiegend auf winterliche Straßenverhältnisse zurückzuführen waren. Schneefall, Straßenglätte sowie nicht angepasste Geschwindigkeit spielten hierbei eine wesentliche Rolle. Glücklicherweise entstanden nur Sachschäden; Personen wurden nicht verletzt.



Darüber hinaus mussten drei Fahrzeuge ihre Fahrt aufgrund der Witterungsverhältnisse vorübergehend einstellen und blieben liegen. Die Fahrzeuge konnten im Anschluss gesichert oder geborgen werden.



Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein nimmt dies zum Anlass, nochmals ausdrücklich auf ein angepasstes Verhalten im winterlichen Straßenverkehr hinzuweisen. Insbesondere wird darauf aufmerksam gemacht, dass Fahrzeuge bei Schnee- und Eisglätte mit geeigneten Winterreifen ausgerüstet sein müssen. Diese sollten über eine ausreichende Profiltiefe verfügen, um eine sichere Bodenhaftung zu gewährleisten.

Weiterhin sollten Verkehrsteilnehmer mehr Zeit für ihre Fahrten einplanen, um Stress und riskante Fahrmanöver zu vermeiden. Eine angepasste, vorausschauende Fahrweise, vergrößerter Sicherheitsabstand sowie sanftes Bremsen und Beschleunigen sind bei winterlichen Verhältnissen unerlässlich.

Zudem ist stets damit zu rechnen, dass andere Verkehrsteilnehmer Fehler machen oder aufgrund der Witterung in Schwierigkeiten geraten. Entsprechende Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme können helfen, Verkehrsunfälle zu vermeiden.

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer, ihr Fahrverhalten den aktuellen Wetter- und Straßenverhältnissen anzupassen und so zur Sicherheit aller beizutragen.



