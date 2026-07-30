Mehrere versuchte und vollendete Diebstähle aus Fahrzeugen





In der Bergstraße sowie in der Weinstraße wurden insgesamt vier -teilweise unverschlossene- Fahrzeuge durchsucht. Nach aktuellem Ermittlungsstand entwendeten der oder die Täter dabei Taschen mit verschiedenen Wertgegenständen und Dokumenten. In zwei weiteren Fällen blieb es einem Versuch.



Zeugen gesucht:



Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden. Auch weitere mögliche Geschädigte werden gebeten, Kontakt aufzunehmen.



Telefon: 06581/9155-0



E-Mail: pisaarburg@polizei.rlp.de



Die Polizei rät:



- Schließen Sie Ihr Fahrzeug grundsätzlich ab! Achten Sie bei



einem Funkschlüssel darauf, ob es tatsächlich verschlossen ist.



- Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, auch wenn



Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen.



- Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera),



Taschen oder Bargeld sichtbar im Auto liegen.



- Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur



Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Bewahren

Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf.



- Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreise



sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum.



Falls es trotzdem zu einem Aufbruch des Fahrzeuges kommt: Nehmen Sie keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor und melden den Vorfall der Polizei.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

Ansprechpartner: POK´in Brausch, Bezirksbeamtin



Telefon: 06581/9155-31

pisaarburg@polizei.rlp.de

https://s.rlp.de/PDTrier





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