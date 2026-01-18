mehrere versuchte und vollendete Diebstähle aus Fahrzeugen in Panzweiler und Umgebung



In einem Fall, in der Johannisstraße, wurde ein unverschlossenes Fahrzeug durch die Täter durchsucht, nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde jedoch nichts entwendet.

In einem weiteren Fall wurde aus einem unverschlossenen Fahrzeug in der Ringstraße eine Geldbörse samt Bargeld entwendet.



Bereits in der Nacht zum Freitag, 16.01.2026, kam es in Grenderich zu einem ähnlichen Sachverhalt. Auch hier wurde aus einem unverschlossenen PKW in der Straße "An der Großwies" ein Portemonnaie samt hohem Geldbetrag entwendet.



Zeugen gesucht:



Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, oder kann sonstige Hinweise zur Tat geben? Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Zell telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06542-98670, E-Mail: pizell.wache@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.



Die Polizei rät:



- Schließen Sie Ihr Fahrzeug grundsätzlich ab! Achten Sie bei

einem Funkschlüssel darauf, ob es tatsächlich verschlossen ist.

- Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, auch wenn

Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen.

- Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera),

Taschen oder Bargeld sichtbar im Auto liegen.

- Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur

Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Bewahren

Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf.

- Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreise

sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum.



Falls es trotzdem zu einem Aufbruch des Fahrzeuges kommt: Nehmen Sie keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor und melden den Vorfall der Polizei.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell

Winzerstraße 26

56856 Zell (Mosel)



Telefon: 06542-98670

Ansprechpartner: PHK Hoffmann





