Mehrere (versuchte) Einbrüche in Firmen und Gastronomiebetriebe

Zwischen Donnerstag, 23. Januar, 17 Uhr, und Freitag, 24. Januar, 8 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Hotel in der Udostraße in Trier.

Die Täter entwendeten Bargeld und Wertgegenstände und flüchteten unerkannt.



In der Nacht von Freitag, 24. Januar, auf Samstag, 25. Januar, zwischen 22 Uhr und 8:20 Uhr, versuchten unbekannte Täter erfolglos die Eingangstür eines Kiosks in der Neustraße aufzuhebeln.



Am Sonntag, 26. Januar, zwischen 0 Uhr und 8:10 Uhr, versuchten unbekannte Täter sich ebenso erfolglos über die Hintertür Zutritt zu einem Café in der Kochstraße zu verschaffen.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651 983 40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell