Mehrere versuchte Einbrüche in der Innenstadt





Bei einer Immobilienfirma in der Viehmarktstraße versuchte der Täter eine Fluchttür neben dem Rolltor zum Innenhof aufzubrechen. Auch in der Brotstraße versuchte der Täter erfolglos die Türen von zwei nebeneinanderliegenden Gebäuden aufzuhebeln. Darin befinden sich unter anderem ein Juwelier, ein Bekleidungsgeschäft und ein Laden für Deko- und Lifestyle-Produkte. Ein weiterer versuchter Einbruch ereignete sich in einem Restaurant in der Fahrstraße.



Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Jana Ernst

Telefon: 0651 983-40024

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell