mehrere Verkehrsunfälle



Erfreulicherweise blieb es in den meisten Fällen bei Sachschadensunfällen.

Die herausragendsten Unfälle werden hier dargestellt.



Gegen 13:50 Uhr befuhr ein 52-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wittlicher Stadtgebiet den Hahnerweg in Wittlich.

Hier kam er aufgrund einer Alkoholisierung von mehr als 1,9 Promille von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum, welchen er durch die Wucht des Aufpralls fällte.

Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt, am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Der Baum musste vollends entsorgt werden.



Im Zeitraum 13:25 bis 14:10 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Trierer Landstraße in Wittlich und parkte dort auf dem Parkplatz der Volksbank.

Hierbei kollidierte er beim Ein- oder Ausparken mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Mercedes-Benz und beschädigte diesen an der rechten Fahrzeugseite.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Im Zeitraum 30.05.2026, 17:30 Uhr bis 01.06.2026, 08:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den Kaasweg in Binsfeld.

Hier kollidierte er aus ungeklärten Gründen mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Seat und beschädigte diesen.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Im Zeitraum 28.05.2026, 18:00 Uhr bis 01.06.2026, 15:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Breslauer Straße in Wittlich.

Hier kollidierte er aus ungeklärten Gründen mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Personenkraftwagen der Marke Opel und beschädigte diesen an der Fahrzeugseite.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Am 01.06.2026 gegen 18:50 Uhr befuhr eine 18-jährige Motorradfahrerin aus dem Trierer Stadtgebiet die Landstraße 52 aus Greimerath kommend in Richtung Wittlich.

Hier kam sie in einer Kurve aufgrund Schräglage zu Fall und kollidierte anschließend mit der Schutzplanke.

Die Motorradfahrerin wurde mittelschwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht, das Motorrad wurde abgeschleppt.



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Telefon: 06571-9152-0

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