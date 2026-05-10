mehrere Verkehrsunfälle mit Personenschaden





Gegen 10:57 Uhr befuhr ein 59-jähriger Fahrzeugführer aus dem Stadtgebiet Trier im Bereich von Salmtal von einem Parkplatz kommend die Landstraße 141.

Hierbei übersah er einen 62-jährigen Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Wittlich-Land und kollidierte mit diesem.

An beiden Fahrzeugen entstanden so erhebliche Sachschäden, dass die Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten, so dass die L141 in dem Bereich für etwa eine Stunde voll gesperrt war.

Vorsorglich wurden beide Fahrzeugführer in ein Krankenhaus verbracht. Sie wurden glücklicherweise lediglich leicht verletzt.



Gegen 17:28 Uhr befuhr ein 61-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden den Birkenweg in Bengel.

Hier kam er aufgrund von Unachtsamkeit mit seinem Motorrad zu Fall und verletzte sich leicht.

Der Motorradfahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Das Motorrad wurde leicht beschädigt.



Gegen 17:58 Uhr befuhr ein 19-jähriger Motorradfahrer aus dem Oberwesterwald mit seinem Fahrzeug die Landstraße 52 von Greimerath in Richtung Wittlich.

Hier kam er im Verlauf einer Kurve zu Fall und kollidierte mit der Leitplanke.

Der 19-Jährige wurde verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug und an der Leitplanke entstanden Sachschäden.



Gegen 20:15 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen einen Wirtschaftsweg im Bereich des "Burgerwegs" in Minderlittgen.

Hier kollidierte er mit einem sich dort fußläufig bewegenden 19-Jährigen aus dem Bereich der VG Wittlich-Land, da er ihn beim Vorbeifahren aufgrund mangelnden seitlichen Abstands am Bein streifte.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Der 19-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Erste Hinweise zum Unfallverursacher ergaben, dass es sich um einen älteren Herrn mit einem schwarzen Ford Focus mit WIL-Kennzeichen gehandelt hat.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Am 10.04.2026 gegen 01:47 Uhr befuhr ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Traben-Trarbach mit seinem Quad die Straße "Im Allen" in Hontheim.

Hier kam er aufgrund eines Fahrfehlers ins Schleudern und überschlug sich mit seinem Fahrzeug mehrfach.

Der junge Mann wurde mittelschwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 21-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, das Fahrzeug nicht zur Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und versichert war und der junge Mann zudem unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand.

Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Blutprobe wurde entnommen.



Rückfragen bitte an:



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Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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