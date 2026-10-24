mehrere Verkehrsunfälle im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Wittlich

Wittlich, Hontheim, Großlittgen, Platten (ots) -



Gleich zu mehreren Verkehrsunfällen im gesamten Dienstgebiet mussten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich am 23. / 24.10.2026 alarmiert werden.



Gegen 10:00 Uhr beabsichtigte ein 25-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Speicher mit seinem Fahrzeug auf dem Schlossplatz in Wittlich einzuparken.

Hierbei kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen.

Es entstand lediglich Sachschaden.



Gegen 13:30 Uhr befuhr ein 52-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land die Landstraße 34 von Großlittgen kommend in Richtung Eisenschmitt.

Hier kam er in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit und Unachtsamkeit auf regennasser Fahrbahn von dieser ab und rutschte in den Graben.

Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, konnte jedoch im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen festgestellt werden.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.



Gegen 15:45 Uhr kam es zu einem Parkplatzunfall im Bereich der Straße "Zur schwarzen Brücke" in Wittlich.

Hier kollidierte eine 64-jährige Fahrzeugführerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet beim Ausparken mit einem weiteren abgestellten Fahrzeug.

Es entstand lediglich Sachschaden.



Gegen 16:20 Uhr befuhr ein 17-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Traben-Trarbach mit seinem Leichtkraftrad die Bundesstraße 421 im Bereich von Hontheim, wo er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn mit seinem Fahrzeug verunfallte.

Er wurden glücklicherweise nicht verletzt. Am Leichtkraftrad entstand leichter Sachschaden.



Gegen 17:40 Uhr befuhr der Fahrzeugführer eines silbernen Personenkraftwagens die Straße am "Platz an der Lieser", wo es zu einem ungewöhnlichen "Wildunfall" kam, da er hier mit einer querenden Ente kollidierte, welche durch den Unfall verendete.

Am Fahrzeug dürfte kein Schaden entstanden sein.



Gegen 19:05 Uhr befuhr ein 27-jähriger Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus Nordrhein-Westfalen die Bundesstraße 50 (alt) von Platten in Richtung Zeltingen-Rachtig.

Hier kollidierte er mit einem durch den Sturm umgestürzten Baum, welcher auf die Fahrbahn ragte.

Glücklicherweise entstand lediglich Sachschaden am Fahrzeug.

Der Baum wurde im Anschluss durch die Straßenmeisterei und Feuerwehr beseitigt.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



Gegen 01:20 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem Personenkraftwagen den Kreisverkehr in der Rudolf-Diesel-Straße in Wittlich.

Hier kam er beim Ausfahren aus selbigem aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn von dieser ab und rutschte in den Graben.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.



Rückfragen bitte an:



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