Mehrere Verkehrsstraftaten unter Alkoholeinfluss





In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein 30-jähriger Mann aus Idar-Oberstein im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Dabei stellten die eingesetzten Beamten eine Alkoholisierung von 1,30 Promille fest. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet; außerdem droht ihm ein Fahrverbot.



In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Polizei zu einer Verkehrsunfallstelle zwischen Göttschied und Hintertiefenbach gerufen. Der geflüchtete, 26-jährige Fahrzeugführer und das verunfallte Fahrzeug konnten nur wenig später im Stadtgebiet festgestellt werden. Die Ursache für die Unfallflucht dürfte in einer erheblichen Alkoholisierung von über 1,5 Promille gelegen haben. Auch in diesem Fall wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren.



Die Polizei weist in diesem Zusammenhang eindringlich darauf hin, dass Alkohol am Steuer eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer darstellt. Wer alkoholisiert fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Lassen Sie Ihr Fahrzeug stehen und nutzen Sie alternative Transportmöglichkeiten.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell