Darüber hinaus wurde eine 36-jährige Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land kontrolliert, welche eine Alkoholkonzentration von knapp unter 0,5 Promille aufwies.
Ihr wurde die Weiterfahrt bis zur Ausnüchterung untersagt.
Gegen einen 42-jährigen Fahrradfahrer musste gegen 05:30 Uhr ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden, weil er mit einer Alkoholkonzentration von mehr als 2,0 Promille sein Fahrrad im Bereich der Schloßstraße in Wittlich führte.
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mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt
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