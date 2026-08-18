mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt

Im Zuge von durchgeführten Verkehrskontrollen am Abend des 17.08.2026 und in der Nacht zum 18.08.2026 stellten die Beamtinnen und Beamten mehrere kleinere Ordnungswidrigkeiten wegen nicht mitgeführter Dokumente oder nicht vorhandener Eintragungen von technischen Veränderungen am Fahrzeug fest.





Darüber hinaus wurde eine 36-jährige Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land kontrolliert, welche eine Alkoholkonzentration von knapp unter 0,5 Promille aufwies.

Ihr wurde die Weiterfahrt bis zur Ausnüchterung untersagt.



Gegen einen 42-jährigen Fahrradfahrer musste gegen 05:30 Uhr ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden, weil er mit einer Alkoholkonzentration von mehr als 2,0 Promille sein Fahrrad im Bereich der Schloßstraße in Wittlich führte.



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