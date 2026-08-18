Wittlich
mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt
Symbolbild
Symbolbild
Monika Skolimowska/dpa

Im Zuge von durchgeführten Verkehrskontrollen am Abend des 17.08.2026 und in der Nacht zum 18.08.2026 stellten die Beamtinnen und Beamten mehrere kleinere Ordnungswidrigkeiten wegen nicht mitgeführter Dokumente oder nicht vorhandener Eintragungen von technischen Veränderungen am Fahrzeug fest.

Lesezeit 1 Minute



Darüber hinaus wurde eine 36-jährige Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land kontrolliert, welche eine Alkoholkonzentration von knapp unter 0,5 Promille aufwies.
Ihr wurde die Weiterfahrt bis zur Ausnüchterung untersagt.

Gegen einen 42-jährigen Fahrradfahrer musste gegen 05:30 Uhr ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden, weil er mit einer Alkoholkonzentration von mehr als 2,0 Promille sein Fahrrad im Bereich der Schloßstraße in Wittlich führte.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren