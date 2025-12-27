mehrere Unfälle wegen Glatteis





Gegen 21:00 Uhr befuhr eine 23-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Wittlich-Land mit ihrem Fahrzeug die Landstraße 50 von Dreis kommend in Richtung Bruch.

Hier kam sie aufgrund der glatten Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit dem Bordstein.

Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Glücklicherweise wurde die Fahrzeugführerin nicht verletzt.



Gegen 21:18 Uhr befuhr eine 22-jährige Fahrzeugführerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet die Bundesstraße 50 von Zeltingen-Rachtig kommend in Richtung Platten.

Hier kam sie in einer Rechtskurve aufgrund von Glatteis ins Schleudern und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 19-jährigen Fahrzeugführers aus dem Wittlicher Stadtgebiet.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Die beiden Fahrzeugführer der Fahrzeuge, sowie die Beifahrerin des 19-Jährigen wurden glücklicherweise nur leicht verletzt.



Gegen 00:20 Uhr befuhr eine 40-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der VG Wittlich-Land mit ihrem Fahrzeug die Niedermanderscheider Straße in Manderscheid.

Hier kam sie in einer Rechtskurve aufgrund von Glatteis von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Hauswand eines Anwesens.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt.



Gegen 01:16 Uhr befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wittlicher Stadtgebiet die Kreisstraße 44 von Wittlich in Richtung Bergweiler.

Hier kam er in einer Linkskurve aufgrund von Glatteis von der Fahrbahn ab und erst im Straßengraben zum Stillstand.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell