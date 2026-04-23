mehrere Unfälle am 22.04.2026 aufgenommen





Im Zeitraum 21.04.2026, 16:30 Uhr bis 20:15 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer, nach Auswertung der bisherigen Unfallspuren vermutlich mittels eines größeren Fahrzeugs, unter Umständen auch mit Anhänger, den Weg zur Altricher Schutzhütte.

Hier kollidierte er mit einem dortigen Holzelement und beschädigte dieses.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Am 22.04.2026 gegen 16:47 Uhr befuhr ein 50-jähriger Motorradfahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet die Friedrichstraße in Wittlich.

Hier erkannte er das verkehrsbedingte Abbremsen eines vorausfahrenden 23-jährigen PKW-Fahrers aus der VG Wittlich-Land zu spät und fuhr diesem aufgrund ungenügenden Sicherheitsabstandes auf.

Beide Fahrzeuge wurden so erheblich beschädigt, dass diese abgeschleppt werden mussten.

Sowohl der Motorradfahrer, als auch ein 21-jähriger Insasse im vorausfahrenden Personenkraftwagen wurden leicht verletzt durch den Rettungsdienst versorgt.



Die Beamtinnen und Beamten nahmen an dem Tag noch fünf weitere Verkehrsunfälle auf, bei denen glücklicherweise nur Sachschäden entstanden.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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