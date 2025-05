mehrere Trunkenheitsfahrten, verhinderte Trunkenheitsfahrten und weitere Verkehrsdelikte, Einfuhr von Haschisch

Am Dienstagabend wurde in der Burbetstraße in Bitburg ein 18-jähriger Fahranfänger mit seinem PKW kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf einen zeitnahen Konsum von Cannabis.



Am Mittwochnachmittag konnte im Rahmen eines anderen Einsatzes in Bitburg festgestellt werden, dass ein 25-jähriger zuvor einen E-Scooter trotz erheblicher Alkoholisierung (1,38 Promille Atemalkoholkonzentration) und eingeräumtem Cannabiskonsum geführt hatte.



Zwei Verkehrsteilnehmern wurde zudem am Mittwochabend bei Minden die Weiterfahrt untersagt. Während der Verkehrskontrolle konnte jeweils eine Atemalkoholkonzentration im unmittelbaren Grenzbereich zur Ordnungswidrigkeit festgestellt werden.



Am späten Donnerstagabend stellte sich in Bitburg während der Verkehrskontrolle eines 44-jährigen heraus, dass dieser seinen PKW vermutlich unter dem Einfluss von Cannabis geführt hat. Ein durchgeführter Vortest reagierte positiv auf THC und der Konsum wurde eingeräumt.



Ebenfalls am späten Donnerstagabend erfolgte die Kontrolle eines 23-jährigen in Echternacherbrück. Während der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der PKW nicht versichert und zugelassen ist und andere Kennzeichen auf dem Fahrzeug angebracht waren. Der Fahrzeugführer stand zudem unter offensichtlichem THC Einfluss, was auch eingeräumt wurde.

Bei ihm konnten noch etwas über 20 Gramm Haschisch aufgefunden werden, welche zuvor illegal aus Luxemburg in die Bundesrepublik Deutschland eingeführt wurden.



Ausgenommen der verhinderten Trunkenheitsfahrten wurde allen anderen genannten Verkehrsteilnehmern eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die jeweils zutreffenden Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell