mehrere Trunkenheitsfahrten und weitere Verkehrsstraftaten am vergangenen Wochenende

Drei Fahrzeugführer standen unter dem Einfluss von Amphetamin und drei Fahrzeugführer unter dem Einfluss von THC.

In einem weiteren Fall wurde der Vortest verweigert.

Ein Fahrzeugführer war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und in einem anderen Fall bestand kein gültiger Versicherungsschutz.

Allen sieben Fahrern wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde unterbunden.



Bei einer weiteren Verkehrskontrolle wurde eine Atemalkoholkonzentration im grenzwertigen Bereich festgestellt, sodass die Weiterfahrt untersagt werden musste.



Darüber hinaus wurden unabhängig von den o.g. Fällen vier Fahrzeugführer ohne entsprechende Fahrerlaubnis festgestellt. Unter anderem befand sich darunter ein 45km/h Auto, welches mit ca. 70km/h geführt wurde.

Ein weiterer Verkehrsteilnehmer führte seinen PKW ohne Versicherungsschutz und Zulassung und hatte hierzu Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs an seinem PKW angebracht.



In allen zuvor genannten Fällen wurden die zutreffenden Straf- und/ oder Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Verstöße wurden insbesondere in Bitburg, Speicher und Körperich festgestellt.



