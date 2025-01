Mehrere Trunkenheitsfahrten am Wochenende

Regelmäßige Kontrollen der Fahrtüchtigkeit dienen der Sicherheit auf unseren Straßen.



Bei Verkehrskontrollen konnten am vergangenen Wochenende im Dienstgebiet der Polizei Bitburg insgesamt drei alkoholisierte Fahrzeugführer festgestellt werden. In zwei Fällen war der Alkoholisierungsgrad im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit, was eine Straftat darstellt. Beiden Fahrern wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein mit dem Ziel der Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt.

Gegen einen weiteren Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, weil der festgestellte Wert eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Ihn erwartet ein Fahrverbot.



Zudem konnten bei einem weiteren Pkw-Fahrer Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden, weswegen bei diesem eine Blutprobe entnommen wurde. Auch gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.



In allen Fällen wurden die entsprechenden Verfahren eingeleitet und die erforderlichen Anschlussmaßnahmen getroffen.



