Bernkastel-Kues
Mehrere Sachbeschädigungen in Bernkastel-Kues
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

Bereits zwischen dem 21.05.2026 und dem 22.05.2026 kam es zu einer Sachbeschädigung im Treppenhaus des Modegeschäfts Hees in Bernkastel-Kues.

Dabei wurde eine Glastür beschädigt. Die Tat könnte im Zusammenhang mit weiteren Sachbeschädigungen stehen, welche sich in der selben Tatzeit im Bereich der Bahnhofstraße in Bernkastel-Kues ereigneten.
Hinweise werden unter der 06531-95270 an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-95270


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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