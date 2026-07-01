Hierbei wurden unter anderem Sitzbänke, Kanaldeckel, Mauern und Pflastersteine mit Farbe besprüht. Der entstandene Sachschaden bewegt sich im mittleren dreistelligen Bereich.
Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den entstandenen Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindungen zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Morbach
Telefon: 06533-9374-0
E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de
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Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti in Thalfang
Hierbei wurden unter anderem Sitzbänke, Kanaldeckel, Mauern und Pflastersteine mit Farbe besprüht. Der entstandene Sachschaden bewegt sich im mittleren dreistelligen Bereich.