Thalfang
Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti in Thalfang
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Im Zeitraum von Montag, dem 29.09.2026 19:00 Uhr bis Dienstag, dem 30.06.2026 07:30 Uhr, kam es im Bereich des Busbahnhofs sowie des angrenzenden Weihers in Thalfang zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti.

Hierbei wurden unter anderem Sitzbänke, Kanaldeckel, Mauern und Pflastersteine mit Farbe besprüht. Der entstandene Sachschaden bewegt sich im mittleren dreistelligen Bereich.
Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den entstandenen Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindungen zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach

Telefon: 06533-9374-0
E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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