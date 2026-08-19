Bitburg
mehrere PKW zerkratzt - Tatverdächtiger nach Zeugenhinweis gestellt
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Am heutigen Mittwochabend wurde die Polizeiinspektion Bitburg durch eine Zeugin darüber informiert, dass gegen 20:00 Uhr mehrere Fahrzeuge in der Straße "Rautenberg" in Bitburg durch eine männliche Person zerkratzt wurden.

Lesezeit 1 Minute


Vor Ort konnten bislang 5 betroffene Fahrzeuge festgestellt werden, die deutliche Kratzer aufwiesen.
Im Rahmen von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte ein 19-jähriger Tatverdächtiger im Nahbereich festgestellt werden.
Es handelte sich hierbei um die Person, welche durch die Zeugin beobachtet wurde.
Der Tatverdächtige leugnet die Tat.
Weitere Geschädigte oder Zeugen der Tathandlung werden gebeten, sich unter der 06561-96850 mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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