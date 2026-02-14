Mehrere Ölspuren im Bereich der Verbandsgemeinden Arzfeld und Prüm - Polizei bittet um Hinweise





Die Verunreinigungen erstreckten sich über mehrere Ortslagen und Straßenbereiche, unter anderem in den Gemeinden Lünebach, Üttfeld, Leidenborn, Lützkampen, Arzfeld, Daleiden, Dahnen sowie Sevenig.



Darüber hinaus wurden weitere Ölspuren in Pronsfeld und Schlossheck festgestellt.



Die betroffenen Fahrbahnabschnitte wurden abgesichert. Die Beseitigung der Ölspuren erfolgte durch die Straßenmeisterei Prüm sowie die Straßenmeisterei Arzfeld.



Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor.



Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die am 13.02.2026 verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu einem möglicherweise ölverlustigen Fahrzeug machen können, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell