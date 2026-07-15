Mehrere Festnahmen nach Raubüberfall auf Spielhalle



Durch den Überfall wurde der Betreiber der Spielhalle schwerverletzt. Die Täter erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag und konnten unerkannt entkommen.

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Trier führte die Kriminalinspektion Wittlich umfangreiche Ermittlungen. Diese führten zur Ermittlung von drei Tatverdächtigen, die am Nachmittag des 13. Juli durch Spezialeinsatzkräfte an unterschiedlichen Örtlichkeiten in Trier festgenommen werden konnten.

Die drei männlichen Tatverdächtigen im Alter zwischen 21 und 26 Jahren wurden am gestrigen Nachmittag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Trier vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle

Marc Fleischmann

Telefon: 0651 983 40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell