Bei den betroffenen Fahrzeugen wurde jeweils ein Reifen mit einem spitzen Gegenstand zerstochen.
Zeugen, die diesbezüglich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Trier
Telefon: 0651/98344150
email: pitrier.wache@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Polizei sucht Zeugen
Bei den betroffenen Fahrzeugen wurde jeweils ein Reifen mit einem spitzen Gegenstand zerstochen.