Mehrere Einbrüche in Trier

Der oder die Täter durchsuchten nahezu alle Räume. Ob und was gestohlen wurde, ist noch unklar.



Zwischen Mittwoch, 10. September, 17:10 Uhr, und Donnerstag, 11. September, 6:40 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Lagerhalle und Büroräumen in der Straße Am Alten Flugplatz in Trier. Der oder die Täter dursuchten das Büro und entwendeten Bargeld und Werkzeug.



Am Donnerstag, 11. September, gegen 2:30 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter über ein Fenster im rückwärtigen Bereich Zutritt zu einer Tierarztpraxis in der Kayser-Schmetting-Straße in Trierweiler. Der Täter durchsuchte die Praxis und entwendete Bargeld.



Zeugen, die in einem dieser Fälle etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.



