Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet

Zwischen Montag und Dienstag, 13. bis 14. Januar, 20 Uhr bis 8 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zu einem Nagelstudio in der Neustraße. Die Täter entwendeten dort Bargeld. In der gleichen Nacht, zwischen 17 Uhr und 9 Uhr, scheiterten unbekannte Täter beim Versuch, die Tür eines weiteren Nagelstudios am Castelnauplatz aufzuhebeln.



Zwischen Donnerstag, 9. Januar, 19 Uhr, und Dienstag, 14. Januar, 15:48 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Eingangstür eines Gebäudes in der Gottbillstraße auf. Die Täter durchsuchten die im Gebäude befindlichen Bandprobenräume und entwendeten ebenfalls Bargeld.



Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.



