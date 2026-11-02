Mehrere Einbruchsdiebstähle zur Nachtzeit

In der Nacht von Mittwoch, 28.10.2026 auf Donnerstag, 29.10.2026 kam es in der Talstraße, der Saarstraße und der Bahnhofstraße zu mehreren Einbruchsdiebstählen in Firmen/Geschäfte und in das Schwimmbad.

Die bislang unbekannten Täter hebelten hierbei mit brachialer Gewalt Türen und Fenster auf. Von ihnen wurde lediglich Bargeld entwendet. Die Höhe des Diebesguts kann auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag beziffert werden. Die Sachschadenshöhe liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich.



Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftaten. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion Morbach unter der Telefonnummer 06533/93740 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.



Rückfragen bitte an:



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55743 Idar-Oberstein



Telefon: 06781-5610

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