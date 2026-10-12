Mehrere Einbruchsdiebstähle in den letzten Tagen





Am Freitag, 9. Oktober 2026, kam es zwischen 11 Uhr und 15:50 Uhr zu einem Einbruch in der Straße Homerich in Idar-Oberstein, wobei Schmuck und Bargeld im unteren vierstelligen Eurobereich entwendet wurde.



Im Zeitraum von Freitag, 9. Oktober 2026, 12 Uhr bis Sonntag, 11. Oktober 2026, 13:30 Uhr wurde ein Einfamilienhaus in der Idarwaldstraße in Bruchweiler angegangen. Unbekannte Täter hebelten die Haustür auf und entwendeten Schmuck. Die Gesamtschadenshöhe liegt hier im unteren fünfstelligen Eurobereich.



Am Sonntag, den 11. Oktober 2026, wurde zwischen 12 Uhr und 17:15 Uhr ein Einfamilienhaus in Rhaunen heimgesucht, während die Bewohner abwesend waren. Die Täter erbeuteten Goldschmuck. Zur Höhe des Diebesguts können zurzeit keine Angaben gemacht werden. Im Nahbereich beobachteten Zeugen ein auswärtiges Auto sowie einen dubiosen männlichen Haustürverkäufer. Wem sind diese ebenfalls aufgefallen?



Zwischen Dienstag, dem 3. Oktober 2026, und Sonntag, dem 11. Oktober 2026, verübten bislang ebenfalls unbekannte Täter einen Einbruch in ein Wohnhaus in der Layenstraße in Idar-Oberstein. Die Täter ließen nur Gegenstände von geringem Wert, wie z. B. Modeschmuck und Parfum mitgehen, richteten aber Sachschaden an. Die Schadenshöhe liegt hier im unteren vierstelligen Eurobereich.



Außerdem drangen unbekannte Täter zwischen Freitag, 9.Oktober 2026, 11 Uhr, und Sonntag, 11. Oktober 2026, 10 Uhr, in ein Wohnhaus in Sien in der Straße Am Rimmelsbach ein und entwendeten Goldschmuck im Wert eines unteren fünftstelligen Eurobetrages.



Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein führt in allen Fällen die Ermittlungen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung. Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 06781 5610 gegeben werden. Insbesondere wird um Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen in den jeweiligen Tatortbereichen gebeten.



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Idar-Oberstein

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55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781-5610

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